Spazio, Virgin galactic presenta le tute dei "turisti spaziali"

Milano, 18 ott. (askanews) - Come la Nasa che ha da poco presentato le nuove tute spaziali xEMU (Exploration extravehicular mobility unit) per le missioni del nuovo programma lunare Artemis e quelle Ocss (Orion crew survival system) per il lancio e l'atterraggio degli astronauti sulla capsula Orion, anche Virgin galactic ha presentato le tute che verranno utilizzate dai propri "turisti spaziali".La compagnia che fa capo a Richard Branson ha collaborato con l'azienda Under Armour, specializzata in abbigliamento sportivo, creando una vera e propria linea di abbigliamento spaziale composta anche da stivaletti, tuta da allenamento e giubbino volo in edizione limitata.Sulla navetta di Virgin Galactic, nel 2020, voleranno nello Spazio anche 3 italiani dell'Aeronautica Militare in forza di un recente accordo per effettuare un volo suborbitale per condurre esperimenti scientifici in condizioni di microgravità.