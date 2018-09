Successo per la missione numero 100 di Ariane 5 nello Spazio

Roma, (askanews) - Il vettore europeo Ariane 5 ha celebrato con successo il suo lancio numero 100 dalla Guyana francese. Con un peso di 780 tonnellate al decollo, ha correttamente posizionato in orbita due satelliti per telecomunicazioni. Il lancio ha subito un breve rinvio.In servizio da oltre due decenni, l'Ariane 5 è in grado di trasportare nello spazio carichi pesanti ed è diventato il punto di riferimento europeo per i lanci spaziali, sotto la guida dell'European Space Agency (ESA). Presto sarà sostituito da un nuovo modello più economico, l'Ariane 6.