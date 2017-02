Tel Aviv, "corno azzurro" al parco zoologico israeliano Ramat Gan

Gerusalemme (askanews) - Corno azzurro al parco zoologico israeliano di Ramat Gan, città israeliana alla periferia orientale di Tel Aviv. Le autorità veterinarie hanno infatti annunciato la nascita, molto rara in cattività, di Rami, un rinoceronte bianco appartenente a una specie gravemente minacciata. Il cucciolo è nato dopo un anno e mezzo di gestazione. La madre è Rihanna, una femmina di sette anni e mezzo arrivata a quattro anni dal Sudafrica, il padre è Atari, maschio dominante di Ramat Gan, un parco di 100 ettari che comprende uno zoo e un safari."Siamo nei pressi del reparto maternità dello zoo safari" spiega Elad Hershkovitz, funzionario della struttura di Ramat Gan. "Qui è nato Rami, il primo cucciolo di Rihanna, una nascita molto importante in relazione alla conservazione dei rinoceronti, a severo rischio di estinzione in tutto il mondo".In particolare, la popolazione dei rinoceronti bianchi del Sud, originari dell'Africa australe, minacciati dal bracconaggio, si è ridotta drammaticamente a soli 20mila esemplari in tutto il mondo, 14 dei quali ospitati a Ramat Gan.