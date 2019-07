Torna il Google Camp, parata di stelle e vip in Sicilia

Selinunte, 29 lug. (askanews) - Torna anche quest'anno il "Google Camp". L'esclusivissimo meeting organizzato dai fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, è arrivato alla sua sesta edizione e ancora una volta vedrà la presenza in Sicilia, fino al 4 agosto, di alcuni tra i massimi esponenti mondiali nel campo dell'impresa, della politica, del jet set e della tecnologia. Intenso il traffico all'aeroporto Falcone e Borsellino, dove oltre al tradizionale incremento legato all'afflusso turistico, si gestisce in questi giorni l'arrivo e la partenza di oltre 114 aerei privati.Quest'anno la cena di gala si terrà nella suggestiva cornice del parco archeologico di Selinunte, e tra gli ospiti ci saranno i fondatori di Netflix e Diane von Fustenberg con il marito Barry Diller, proprietario di Tripadvisor ed Expedia. Saranno poi presenti Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook; così come John e Lapo Elkann, David Geffen, cofondatore della DreamWorks e considerato uno degli uomini più ricchi al mondo. Tra i più attesi è sicuramente l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, mentre Tom Cruise, George Clooney e John Legend daranno un sapore hollywoodiano alla festa. Il primo appuntamento al tramonto con un aperitivo davanti al tempio di Hera, poi cena di gala e concerto con palco circolare e spettacolo di luci al tempio E.Come ogni anno, quartier generale dell'evento è il Verdura Resort di sir Rocco Forte alle porte di Sciacca.