Un'automobile nello spazio, la Tesla di Elon Musk in orbita

Cape Canaveral, (askanews) - Un'automobile nello spazio: le straordinarie immagini della Tesla Roadster rossa personale di Elon Musk, con un manichino vestito da uomo delle stelle al volante, in orbita davanti alla Terra. L'automobile è nell'ogiva di Falcon Heavy, il razzo spaziale più potente del mondo partito da Cape Canaveral . Il razzo dell'azienda privata Space X secondo il proprietario Elon Musk potrebbe portare l'uomo su Marte. E infatti Musk ne ha parlato in conferenza stampa commentanto il lancio: "E' proprio una automobile normale, nello spazio. Mi piace questa assurdità. E se guardate bene, sul cruscotto c'è una piccola macchina con un piccolo uomo spaziale". Il successo del lancio "Ci dà molta speranza per il nostro prossimo progetto, la nave spaziale interplanetaria. Abbiamo diversi nomi, quello in codice è BFR e credo che BFR sia un progetto realizzabile".