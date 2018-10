Videogiochi, si torna a ballare con Just Dance 2019

Milano (askanews) - Si torna a ballare con Just dance 2019. Il videogioco dedicato al ballo targato Ubisoft si rinnova con 40 nuovi brani da scoprire e coreografie esclusive realizzate da diversi artisti e professionisti. Ospite d'onore quest'anno è LaSabri, star di YouTube che ha interpretato una speciale coreografia del suo videogioco preferito. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna anche il Kids Mode, modalità dedicata ai più piccoli in cui ci sono 8 coreografie studiate per stimolare lo sviluppo dei più piccoli attraverso il ballo.Ups fino alla fine