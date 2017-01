Waymo di Google rilancia i test sulla guida autonoma con Fca

Detroit (askanews) - L'auto senza conducente è l'obiettivo ma per arrivarci bisogna andare per gradi. Ne sono convinti i vertici di Waymo, la società costituita da Google per i servizi di mobilità, che continuano a lavorare per realizzare in un futuro prossimo venturo un veicolo totalmente autonomo in qualsiasi condizione."Questo è il primo minivan con pilota automatico, e potrà portare le persone senza nessuno al volante anche se in zona protetta" ha spiegato John Krafcik, numero uno di Waymo, parlando dei test in corso che da gennaio vedranno l'utilizzo della flotta di 100 Chrysler Pacifica. E proprio la collaborazione strategica con il gruppo Fca è al centro del progetto.Si tratta infatti di "test per arrivare al livello quattro di automazione" vale a dire con un sistema in grado di guidare il veicolo in maniera totalmente autonoma, senza alcun intervento del guidatore, ma non in tutte le condizioni. L'ultimo passo di questo processo innovativo, ancora assai remoto, resta comunque la 'piena autonomia'".