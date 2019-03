Zuckerberg: il futuro di Facebook sta nei messaggi privati

Menlo Park, 6 mar. (askanews) - Il futuro di Facebook sta nel privato. In un post pubblicato sul suo profilo, Mark Zuckerberg ha scritto che il gruppo potrebbe criptare le conversazioni della maggior parte del suo servizio di messaggistica, chiaro segnale che il colosso mondiale del social network punta a sviluppare le chat private."Lavorare per incrementare e criptare le conversazioni private è la cosa giusta da fare", ha detto Zuckerberg, senza fornire dettagli di un piano che potrebbe ancora subire modifiche.Una strategia che però potrebbe comportare una riduzione della capacità di generare reddito attraverso pubblicità mirata.Gli utenti di Facebook potrebbero comunicare con gli utenti di Whatsapp solo avendo un account Messenger e viceversa. Gli utenti avrebbero inoltre più opzioni su come salvare le chat più lunghe."Il futuro delle comunicazioni sarà la svolta verso il servizio privato e criptato, dove le persone saranno più fiduciose che quello che si dicono rimane al sicuro e che i loro messaggi non verranno diffusi", ha aggiunto Zuckerberg. "Questo è il futuro e spero di contribuire a realizzarlo".