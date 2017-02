20 anni di carriera di Elisa: un tuffo nella musica con tre live

Milano, (askanews) - "Il nostro viaggio live è iniziato nel luglio del 1997, in quel momento Zucchero ci ha dato la possibilità di aprire due dei suoi concerti".20 anni e 23 dischi di platino dopo, Elisa ricorda gli inizi della sua avventura musicale. Un'avventura che nel 2017 celebra con una tripla serata all'Arena di Verona e un cambiamento importante: l'addio alla Sugar di Caterina Caselli per passare alla Universal. Un passaggio per la cantante friulana "sofferto e ponderato" ma che sembra darle nuovi stimoli. A partire dagli show del 12, 13 e 15 settembre in quel di Verona, tre serate pensate e progettate tutte diverse l'una d'altra, la prima con una impronta pop-rock, la seconda acustica e la terza orchestrale:"Il mio intento è quello di differenziarle il più possibile, un tuffo verticale, un lusso che mi concederò proprio perchè andrò fino in fondo".Per ora la concentrazione su questo progetto è massima e non ci sono in cantiere nuovi album"Le energie ora sono convogliate su queste tre serate, tutta la creatività in questo momento naturalmente gravitano intorno a questa celebrazione e a questi spettacoli".E quest'anno non ci sono in programma solo i live per i suoi 20 anni di carriera. La Sugar, infatti, pubblicherà la raccolta "Elisa 97-17 (20 Years)", un'opera antologica sui suoi successi mentre in primavera uscirà uno speciale Foxlive sui canali Fox.Ma nella carriera di Elisa oltre alla musica c'è stata una esperienza televisiva, quella di Amici di Maria De Filippi, che ha lasciato un segno importante: "Sicuramente mi ha tolto il tempo di pensare perchè Amici è un posto dove comprendi l'immediatezza perchè i tempi sono quelli della diretta".Quanto a una sua nuova partecipazione la sua per ora è questa.