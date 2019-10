A 40 anni da prima pubblicazione torna Lucio Dalla-Legacy Edition

Milano, 23 ott. (askanews) - L'eredità del grande Lucio Dalla in un confanetto. A quarant'anni di distanza dalla prima pubblicazione, torna nei negozi "Lucio Dalla - Legacy Edition", uno dei capolavori del grande cantautore. Un'edizione limitata rimasterizzata e arricchita da 3 brani in versione inedita tra cui "Angeli" che ha anche un nuovo video realizzato da Alessandro Baronciani che lo racconta così: "Disegnare la copertina di Lucio Dalla è stato fantastico, questo è stato il mio primo disco che mi è stato registrato su cassetta da un fan di Lucio Dalla. E' stato stranissimo perchè io avevo una cassetta, poi il disco e poi il cd e ora lo posso riascoltare disegnato da me. Le canzoni fanno parte della mia infanzia a cavallo tra gli anni '80 e '90 ma sono canzoni universali che anche oggi dopo 40 anni sono attuali, belle e affascinanti"