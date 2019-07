A Cinecittà World arriva il paracadutosmo indoor con "Fly X"

Roma, 26 lug. (askanews) - Diventare paracadutisti per un giorno. A Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv alle porte di Roma, dal 3 agosto c'è "Fly X", una cabina di volo di ultima generazione, un simulatore di caduta libera (Indoor skydiving) capace di far provare l'ebrezza del volo a chiunque, dai bambini di 4 anni, agli sportivi che potranno allenarsi in massima sicurezza."Fly X" è composto da un cilindro trasparente alto 9 metri, in cui i partecipanti volano liberi nello spazio, spinti da un flusso d'aria verticale a 280km orari, provando la stessa sensazione di un lancio di paracadutismo outdoor da 4.500 metri di quota. L'esperienza dura circa un'ora, tra parte teorica, vestizione e 2 voli assistiti da esperti coach paracadutisti professionisti, ed è prenotabile solo dal sito del parco."Cinecittà World è, in fondo, una fabbrica di sogni - ha commentato l'amministratore delegato Stefano Cigarini - uno dei sogni più antichi dell'uomo è il volo. Quest'anno il parco ha inaugurato due attrazioni ispirate proprio a questo: a maggio abbiamo inaugurato Volarium - Il Cinema volante, l'unico flying teather esistente in Italia, e oggi completiamo l'offerta di emozioni intense con Fly X".Arrivano così a 40 le attrazioni di Cinecittà World, che si sommano ai 6 spettacoli al giorno e alle 7 aree a tema, compreso il nuovissimo Regno del Ghiaccio.