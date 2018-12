A Gardaland il Magic Winter con il Villaggio di Babbo Natale

Castelnuovo del Garda (askanews) - Gardaland si trasforma nel Magico Villaggio di Babbo Natale. Per questa edizione di Gardaland Magic Winter è stato preparato un viaggio interattivo nel magico mondo del Natale attraverso le cinque stanze tematizzate che lo compongono.Ma non solo, durante Gardaland Magic Winter le principali attrazioni rimangono accessibili e il Parco è allestito con un'incantevole tematizzazione: il divertimento si colora delle luci scintillanti degli alberi di Natale. Tanti spettacoli, una pista di pattinaggio su ghiaccio e per i più piccoli anche una divertente area giochi sulla neve.Inoltre, sabato 22 dicembre presso Gardaland SEA LIFE Aquarium, si potrà assistere all'immersione di un simpatico Babbo Natale subacqueo che andrà a decorare uno speciale albero sottomarino.