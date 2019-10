A Lucca il trailer di "The Witcher", su Netflix dal 20 dicembre

Lucca, 31 ott. (askanews) - Netflix ha mostrato in anteprima mondiale ai fan presenti a Lucca Comics & Games 2019 il trailer ufficiale dell attesissima serie originale The Witcher. Lo showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha svelato il trailer della serie durante un panel ospitato dalla convention, a cui ha partecipato con le attrici protagoniste Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).Il trailer ha inoltre confermato ai fan che tutti gli otto episodi di The Witcher saranno disponibili su Netflix dal 20 dicembre 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.The Witcher, serie fantasy basata sull omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.