A Natale è di nuovo magia con "Il Ritorno di Mary Poppins"

Roma, (askanews) - Torna la magia. Il film Disney di questo Natale è "Il Ritorno di Mary Poppins", il sequel nuovo e originale dedicato alla tata più amata del cinema che ha fatto sognare milioni di bambini, dal 20 dicembre nelle sale italiane. Nel trailer del film, diretto dal regista di "Chicago" Rob Marshall, si vede Emily Blunt nel ruolo della nanny perfetta. La storia è ispirata a molto del materiale inedito presente nei libri di "Mary Poppins" di Pamela Lyndon Travers che ne scrisse altri sette in 50 anni con protagonista la simpatica governante."Il Ritorno di Mary Poppins" è ambientato a Londra durante la Grande Depressione. Michael è ormai un adulto con un lavoro temporaneo in banca e tre figli da mantenere. Sua moglie è morta, la casa è sempre un caos e i bambini, costretti ad assumersi responsabilità, crescono troppo in fretta, perdendosi spensieratezza, gioia e senso della meraviglia. Le cose cambiano quando torna Mary Poppins. La bambinaia che con i suoi poteri magici è in grado di trasformare ogni cosa in una fantastica avventura non è invecchiata di un giorno ed è pronta a riportare vita, amore e risate nella casa.Nel film recitano anche Colin Firth nei panni del direttore della banca e Meryl Streep in quelli dell'eccentrica cugina di Mary Poppins Topsy.