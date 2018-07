A Rainbow MagicLand il campionato di fuochi d'artificio

Roma, (askanews) - A Rainbow MagicLand torna il Magic Fire Festival: fuoco, colore e musica, in una sfida senza frontiere. Il 21 e il 22, il 28 e il 29 luglio Francia, Inghilterra e Italia si sfidano a colpi di spettacoli piromusicali.Il Magic Fire Festival, campionato internazionale di fuochi d'artificio, arriva a Rainbow MagicLand per due weekend consecutivi. Le aziende partecipanti, che si contenderanno l'ambito trofeo, hanno gareggiato nelle più prestigiose competizioni internazionali e arrivano a Rainbow MagicLand per aggiudicarsi il Trofeo Magic Fire Festival. In ciascuna delle prime tre serate è prevista la partecipazione di un'azienda pirotecnica concorrente, che realizzerà magnifiche coreografie piromusicali per 20 minuti consecutivi, annunciata da un suggestivo flame show: onde e lingue di fuoco si alzeranno a ritmo di musica, in una magica danza aerea.