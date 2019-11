A Rimini un anno di festeggiamenti per centenario nascita Fellini

Roma 29 nov (askanews) - Rimini, la città di Federico Fellini, celebrerà il centenario della sua nascita con festeggiamenti che dureranno un anno. "FELLINI 100 - Tutto si immagina" racchiude una serie di iniziative che partiranno a metà dicembre con una grande mostra e proseguiranno tutto il prossimo anno per culminare nell'apertura, a dicembre 2020, nel più grande progetto museale a lui interamente dedicato.Ad aprire le celebrazioni sarà la Mostra itinerante "Fellini 100 Genio immortale", che da14 dicembre riporterà in primo piano memorie, emozioni, fotogrammi, scene, suggestioni provenienti dal mondo straordinario del grande regista."Fellini 100 Genio immortale. La mostra" sarà allestita a Castel Sismondo, parte della sede futura del Museo Fellini, e ruoterà attorno a tre nuclei: il racconto della storia d'Italia a partire dagli anni Venti-Trenta attraverso l'immaginario dei suoi film, il racconto dei compagni di viaggio del regista, la presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini. Dopo l'allestimento riminese, la mostra arriverà a Roma in aprile 2020 a Palazzo Venezia, per poi varrivare a Los Angeles, Mosca e Berlino.