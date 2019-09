A Roma il musical "Aladin", con Leonardo Cecchi ed Emanuela Rei

Roma, 25 set. (askanews) - Debutta il 9 ottobre 2019 in prima nazionale al Brancaccio a Roma "Aladin, il Musical geniale". Un grande family show ispirato alle avventure di Aladino e del genio della lampada con protagonisti Leonardo Cecchi ed Emanuela Rei, ideato e diretto da Maurizio Colombi.Cecchi, 21enne attore, cantante, ballerino italo-americano noto per la serie tv "Alex&co", interpreta il ladruncolo scanzonato Aladin:"Dopo avere finito le superiori e l'avventura con Alex&co e Disney mi sono trasferito a Los Angeles, perché era il mio sogno da quando avevo 2 anni. Sono nato negli Stati Uniti a Minneapolis, nel Minnesota, mia mamma è americana e l'inglese non è un problema e ho la cittadinanza americana. Quindi mi sembrava la cosa giusta da fare".Leonardo studia recitazione e "nel tempo libero" frequenta la Facoltà di chimica all'Università: "Mi piace molto, sono un secchione, perché il successo è un'abitudine, cerco sempre di dare il meglio in quello che faccio e sono contentissimo di fare parte di questo bellissimo cast, di questa bellissima produzione. Sono davvero contento, quindi grazie mille".Emanuela Rei - nota per aver interpretato Maggie Davis, protagonista della serie televisiva "Maggie & Bianca Fashion Friends" - è invece la dolcissima Jasmine:"Diciamo che è stato inaspettato anche per me, perché quando mi hanno detto 'Jasmine', ho detto 'avrei potuto fare qualsiasi principessa tranne Jasmine', perché ero rossa, bianca-bianca, quindi... È stato un po' inaspettato. Il mio colore di capelli reale è biondo cenere e adesso invece sono scura. Grazie davvero, con Leonardo sto lavorando molto bene, è la prima volta per me in un musical, sto imparando molto".Il musical, che resterà in cartellone fino al 2 dicembre 2019, vede la partecipazione straordinaria di Sergio Friscia, alias il Genio dell'Anello e di Umberto Noto nel ruolo del genio della Lampada, Maurizio Semerero in quello di Jafar, per un cast di 20 tra attori, cantanti e ballerini, mentre le musiche originali e gli arragiamenti sono di Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari, ovvero i tre autori di Rapunzel. Magnabosco:"Musicalmente ci siamo sbizzarriti. Il musical passa dalla sinfonica alla musica araba alla musica indiana, alla musica pop e stiamo cercando di incastonare tutto in un unico piano sonoro - ha spiegato Magnabosco - Lo spettacolo avrà delle parti suonate dal vivo, da me al pianoforte, una colonna sonora cartoon che accompagnerà tutto lo spettacolo, speriamo di farvi divertire oltre che con la scena anche con la musica che vi faremo sentire".