A Roma inizia il tour di Paola Turci: "Live che non ho mai fatto"

Milano (askanews) - È partito dall'Auditorium Parco della musica di Roma, la sua città, il nuovo tour di Paola Turci "Il secondo cuore", dal titolo del nuovo album. In scaletta ci sono successi come "Volo così" e "Questione di sguardi" e i nuovi brani, comprese le canzoni di Sanremo "Fatti bella per te" e la cover di "Un'emozione da poco". Paola Turci racconta al pubblico il viaggio di una donna che ha trovato la sua strada. "Sento che questo è il concerto, come il disco, che non ho mai fatto, che volevo. Ho finalmente elementi per poter esprimere quello che sono davvero. Sono molto contenta, mi sento definita dentro quello che sto facendo e questo live potente". Il tour di Paola Turci dopo Roma continua con altri 12 appuntamenti in tutta Italia.