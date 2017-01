A Roma va in scena la New Year's Day Parade, 10 anni di sfilate

Roma, (askanews) - Festeggia dieci anni la Rome New Year's Day Parade e Destination Events, la società londinese ideatrice del progetto in collaborazione con il team americano Youth Music of the world, ha organizzato una spettacolare sfilata nel cuore della Capitale. Otto bande, 950 musicisti, trampolieri, giochi di luci e spettacoli.La parata ha visto sfilare le più prestigiose marching bands americane che si sono incontrate con bande italiane, majorette, artisti di strada e gruppi di danza per intrattenere la folla presente nel circuito del Tridente romano: via del Corso, via dei Condotti, via del Babuino, via di Ripetta e, punto di partenza e chiusura, Piazza del Popolo.Ela Gurmen, coordinatrice di Destination Events per l'Italia "Siamo felicissimi di tornare per la decima edizione del nostro festival iniziato nel 2007. Da allora si è sviluppato un buon rapporto con il comune di Roma e il gabinetto del Sindaco - dice.La Parata faceva parte delle iniziative per festeggiare il Capodanno a Roma ideate dalla giunta Raggi.