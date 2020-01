A Sanremo arrivano i Papaboys, omaggio a Papa Wojtyla

Roma, 30 gen. (askanews) - Alla 70esima edizione del Festival di Sanremo arriveranno anche i Papaboys, accompagnati da Fabrizio Venturi, cantautore con il brano "Caro Padre", dedicato a Papa Wojtyla, nel centenario della nascita del santo polacco. I Papaboys consegneranno a tutti i big in gara la Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, che il Pontefice scrisse per ricordare il talento, l'arte e la fonte di ispirazione di ogni creatività.Fabrizio Venturi: "Il brano 'Caro padre' è dedicato a Giovanni Paolo II - ricorda il cantautore - che è stato e continua ad essere il padre ideale di tutti gli artisti, perché proprio come un padre ci ha guidati con coraggio alla compartecipazione della vita in tutte le sue sfumature".Durante l'omaggio a Giovanni Paolo II, i Papaboys e Fabrizio Venturi hanno deciso di dedicare un ricordo particolare al cantautore cristiano Roberto Bignoli. Sarà presente Paola Maschio, la sposa del rocker recentemente scomparso. Il 4 febbraio, invece, alla presenza del vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, e al sindaco, si terrà una conferenza stampa dell'iniziativa (Hotel Cortese, ore 16.00). Infine, il 5 febbraio (ore 17.30) nella chiesa Santa Maria degli Angeli, la messa degli artisti, presieduta dal vescovo stesso.