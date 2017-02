A Sanremo Giletti 'sostituisce' Baudo: che onore, lui è la tv

Sanremo (askanews) - Non sarà, come da tradizione, "Domenica in", al Teatro Ariston, a concludere domenica il Festival di Sanremo con gli ospiti e i vincitori della kermesse musicale. Pippo Baudo ha la bronchite e il programma è stato cancellato. Toccherà a Massimo Giletti, con "L'Arena", festeggiare i big della musica."Non sono felicissimo, significa che Pippo ha qualche problemino di salute. Pippo è un grande personaggio, non è un conduttore qualunque, lui è la televisione. Sono contento di fare un'ora in più, l'azienda me l'ha chiesto e lo faccio. Però mi spiace perché Pippo non c'è. Ma si riprende, e la prossima settimana fa tutto da Roma".Giletti racconta come si svolgerà il programma. Non ci sarà solo musica: "Noi raccontiamo quello che non può raccontare il palco. Andiamo a indagare le cose più interessanti. Parleremo di Albano con Loredana Leccisio, la prima volta che viene sul palco dell'Ariston; Vittorio Sgarbi per capire il quadro politico, Crozza, se è giusto portare la politica al Festival. Poi la storia della Leotta, argomento trattato molto velocemente e in tardo orario. Questo palco quest'anno ha avuto una novità: non c'è la donna oggetto. Non ci sono le vallette".E sul festival, il conduttore Rai dice: "Sempre difficile trovare canzoni belle. Non mi convincono. Carlo ha fatto un buon programma, però le canzoni di Sanremo devi sentirle più volte".E su una possibile conduzione del Festival di Sanremo, il prossimo anno, Giletti è ironico: "Bisogna chiederlo a un extraterrestre. Io vivo sulla Terra, sono più realista. Certo Vianello l'ha condotto a 76 anni; io ne ho 55. Forse tra 21 anni".