Sanremo (askanews) - Fan scatenati al benevolo assalto di Sergio Sylvestre per ottenere selfie e autografi. Il vincitore di Amici 15 è uno dei 22 campioni in gara al Festival della canzone italiana. Numerosi fan hanno atteso Sylvestre davanti al suo albergo sanremese per scattare una foto con il loro idolo.