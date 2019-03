A Torino debutta la performance D.A.K.I.N.I. di AjaRiot

Torino, 16 mar. (askanews) - Grande debutto italiano per la performance D.A.K.I.N.I. del collettivo AjaRiot che andrà in scena l'ultimo weekend di Marzo, sabato 30 e domenica 31 al Cubo Teatro di Torino. La performance è in co-produzione con NTL - Odin Teatret e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell'ambito del bando ORA! Produzioni di Cultura Contemporanea, e Cross Award 2018.D.A.K.I.N.I., diretto dalla regista Isadora Pei, è uno spettacolo che indaga e intende far dialogare i temi dell'Intelligenza Artifciale e delle nuove tecnologie con le teorie femministe contemporanee. Ispirandosi al Manifesto Cyborg di Donna Haraway, il collettivo tutto al femminile esorta al confronto con i mezzi contemporanei e la loro complessità.Lo sviluppo di robotica e Intelligenza Artifciale sta trasformando il mondo e nuove sfde si stagliano nella società della dis-informazione di massa e del populismo dei dati. Il confne tra digitale e fsico diventa sempre più impalpabile, le identità online stanno per superare quelle fsiche e il mondo cibernetico rappresenta ormai il sesto continente, quello invisibile.La performance è multidisciplinare e unisce teatro fisico, video-proiezioni, interviste, danza e sperimentazioni sonore come linguaggi-cardine della ricerca.