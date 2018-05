Ad Umbria Jazz Spring tributo degli Huntertones a Michael Jackson

Roma (askanews) - Grande successo all'Umbria Jazz Spring 2018 a Terni per The Huntertones, la formazione statunitense nata un po' di anni fa all università di Columbus, Ohio, oggi in pianta stabile a Brooklyn. Il gruppo, composto da Dan White al Saxophones, Jon Lampley alla tromba, Chris Ott al Trombone, Adam DeAscentis al basso, John Hubbell alla batteria, Josh Hill alla chitarra, coniuga improvvisazione e composizioni non banali nelle quali confluiscono elementi di jazz, funk, soul, hip hop, rock, R&B. I singoli componenti del gruppo vantano importanti collaborazioni con artisti come Jon Batiste, Snarky Puppy, Ed Sheeran, Ricky Martin.Qui li ascoltiamo in un tributo a Michael Jackson.