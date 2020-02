Addio a Kirk Douglas, ultima star dell'età dell'oro di Hollywood

Roma, 6 feb. (askanews) - È morto a 103 anni l'attore Kirk Douglas, tra le ultime grandi star dell'età dell'oro di Hollywood. A dare l'annuncio è stato il figlio Michael con un post su Facebook:"È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all'età di 103 anni. Per il mondo, era una leggenda, un attore dell'età dell'oro dei film che visse bene nei suoi anni d'oro, un umanitario il cui impegno per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo. Ma per me e per i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipoti il loro amorevole nonno, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso".Celebri i suoi ruoli, spesso personaggi spietati, forti, cinici; Kirk Douglas fu diretto da Stanley Kubrick in due capolavori "Orizzonti di Gloria" (1957) film fortemente anti-militarista, e nel kolossal "Spartacus" (1960). Ricevette tre candidature al Premio Oscar, senza mai vincerlo. Solo nel 1996 venne premiato con l'Oscar alla carriera.E sulla Walk of Fame i primi omaggi dei fan:"E' stata una delle ultime leggende di Hollywood dell'età dell'oro. Era l'ultima leggenda, ecco, non una superstar, una leggenda, Kirk Douglas era una leggenda", ha commentato questo fan.