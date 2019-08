Addio a Peter Fonda, la star di "Easy Rider" aveva 79 anni

Roma, 17 ago. (askanews) - Addio a Peter Fonda, star di "Easy Rider". L'attore e regista americano aveva 79 anni. "E' con profondo dolore che annunciamo la morte di Peter Fonda", si legge nel comunicato della famiglia. Peter è morto in pace la mattina del 16 agosto nella sua casa di Los Angeles, circondando dalla famiglia. La causa della morte è stata insufficienza respiratoria dovuta a un cancro ai polmoni".La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy per poter piangere "la perdita di un uomo dolce e gentile", invitando tutti a "ricordare il suo spirito indomito e il suo amore per la vita" e "in suo onore a fare un brindisi alla libertà".Figlio di Henry Fonda, Peter era il fratello più piccolo di Jane Fonda.Un mazzo di fiori è stato lasciato nella Walk of Fame, dove Fonda aveva la sua stella.