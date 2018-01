Al Big Mama di Roma gli Adika Pongo presentano il nuovo video You

Roma, (askanews) - Verrà presentato questa sera, in anteprima al Big Mama di Roma, il video del nuovo brano "You", firmato dagli Adika Pongo, la storica band romana che da anni si esibisce in Italia e all'estero con il loro personale Tributo alla Disco Music Internazionale.Il brano, un duetto tipicamente soul, con la partecipazione del cantante R&B statunitense, Christopher Williams, anticipa l'uscita del loro album prevista per la fine della primavera 2018.Il gruppo, fondato nel 1994 da Niccolò Fabi, che poi ha intrapreso la carriera da solista, è composto da Alessandro Benedetti al basso, Costantino Ladisa al sax, Andrea Merli alla batteria, Alessio Scialo alle tastiere, l'argentino Pablo Oliver alle percussioni, Alberto Lombardi alla chitarra e dalla lead vocalist Francy.Nel 2004 la band ha suonato con Lionel Richie che al termine dell'esibizione disse pubblicamente: "Gli Adika Pongo sono una band sensazionale".L'appuntamento con il concerto live è per questa sera, 5 gennaio, al Big Mama, in vicolo di S. Francesco a Ripa, 18 a Roma, dalle 21.30.