Al cinema dal 10 maggio: Song to Song

Milano (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 10 maggio "Song to Song", il uovo film di Terrence Malick. Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Cate Blanchett e Natalie Portman sono i protagonisti di una storia d'amore contemporanea ambientata nella scena musicale di Austin, in cui due coppie intrecciate inseguono il successo, fra rock'n'roll, seduzione e tradimento.Nel film ci sono moltissimi cameo di artisti fra cui Patti Smith E Iggy Pop e Red Hot Chili Peppers. Il film, girato in 40 giorni di riprese distribuiti su due anni, nella prima versione durava 8 ore, poi tagliate a due. Michael Fassbender ha sostituitoChristian Bale nel ruolo di uno dei protagonisti.