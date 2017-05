Al cinema dal 18 maggio: Sicilian ghost story

Milano (askanews) - Esce nei cinema il 18 maggio "Sicilian ghost story", film italiano ambientato in Sicilia che racconta, in un'atmosfera fantastica, la storia di Giuseppe, un bambino che scompare, e della sua compagna di classe Luna, che si avventura in un mondo oscuro per ritrovarlo, contro tutto e tutti.I registi sono i palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, già autori del pluripremiato "Salvo". Il film è girato nel Parco dei Nebrodi e aprirà la Settimana della critica a Cannes, primo italiano della storia. I protagonisti sono due attori tredicenni entrambi al debutto.