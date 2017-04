Al cinema dal 27 aprile: The Circle

Milano (askanews) - Esce nei cinema italiani "The circle", il film tratto dal romanzo di Dave Eggers che racconta le possibili distorsioni a cui può portare l'uso della tecnologia. Nel cast Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan, la Amy Pond di Doctor Who.Eggers ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura insieme col regista James Ponsoldt, i due hanno deciso di cambiare il finale nel film. Il ruolo di Emma Watson doveva andare a Alicia Vikander ma lei ha rifiutato per recitare nell'ultimo capitolo di Jason Bourne. Il film è stato girato interamente in California.