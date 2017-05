Al cinema dal 4 maggio: Sasha e il Polo Nord

Milano (askanews) - Arriva nei cinema il 4 maggio "Sasha e il Polo Nord", film d'animazione francese che racconta le avventure di una ragazza aristocratica russa, in fuga dalla vita scelta per lei dai genitori, sulle tracce dell'amato nonno che le ha trasmesso la passione per le esplorazioni.Il film è di Rémi Chayé, all'esordio alla regia ma già collaboratore di film d'animazione molto apprezzati dalla critica come "Il segreto di Kells". Le musiche sono del gruppo francese indie folk Syd Matters. Il film prende ispirazione dal giornale di bordo di una spedizione polare del XIX secolo. Alla guida della spedizione c'era il celebre esploratore irlandese Ernest Shackleton.