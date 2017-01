Al cinema "Le Funne", nonnine del Trentino che sognavano il mare

Roma, (askanews) - E' già diventato un piccolo caso, divertendo e attirando l'attenzione anche all'estero. "Funne - le ragazze che sognavano il mare", è la storia di 12 irresistibili "ragazze" ottantenni di Daone, piccolo comune in provincia di Trento, raccontata nel documentario di Katia Bernardi, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in un libro edito da Mondadori, in uscita anche in Spagna e Germania.Il film, con la colonna sonora firmata da Ezio Bosso adesso arriva al cinema, con un tour nelle sale che parte il 18 gennaio da Trento e toccherà anche Roma, Firenze, Milano, Bologna, Genova e Torino.Quella di Erminia, Armida, Iolanda e le altre ragazze del circolo pensionati "Il Rododendro" di Daone è una favola moderna, ambientata in Trentino. Che inizia quando la presidentessa del circolo decide di indire una raccolta fondi per una nobile causa: portare le sue "ragazze" al mare per la prima volta. Per trovare i soldi si metteranno a cucinare torte da vendere in paese, a posare da modelle per un calendario che farà concorrenza a quello dei pompieri e a trasformarsi in esperte di crowdfunding per raggiungere, tra mille ostacoli, il loro obiettivo.L'incredibile campagna delle "funne", che significa donne in dialetto trentino, ha commosso e divertito i media. Una storia vera per ricordarsi di non smettere mai di sognare. E dopo aver visto il mare, le ragazze hanno un altro grande desiderio, conoscere il loro idolo Gianni Morandi e invitarlo alla prima del film.