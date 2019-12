Al Festival della magia di Milano trionfa la comicità

Milano, 27 dic. (askanews) - Ironia e divertimento è questa la chiave del successo delFestival della Magia che torna puntuale come ogni anno al Teatro Manzoni di Milano dal 2 al 6 gennaio. Maestro di cerimonie ancora una volta l'estroso e simpatico Raul Cremona."Un grande e straordinario evento, una kermesse di artisti straordinari Jordan, Lord Martin, Igor Trifunov, Anson Lee, Otto Wessely. Ho imparato le lingue con questo Festival, siamo arrivati alla quinta edizione ed è veramente un grande successo sia per il pubblico più giovane che per il pubblico di adulti che si entusiasma a vedere un'arte antica e amata ancora come abbiamo dimostrato in questi anni".Un appuntamento unico adatto al pubblico di tutte le età, un viaggio da non perdere nel mondo della magia e dell'illusionismo per festeggiare l'inizio del nuovo anno all'insegna del divertimento e dello stupore.