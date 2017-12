Al Teatro Sistina il musical "Mamma mia"

Roma, (askanews) - Sbarca a Roma, al Teatro Sistina, l'evento teatrale più atteso dell'anno, "Mamma Mia!", il nuovo travolgente Musical di Massimo Romeo Piparo, in scena per tutto il periodo natalizio, fino a domenica 7 gennaio.La storia della giovane Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio sull isola greca in cui vive, chiama i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto, ha già conquistato il cuore di tantissimi.Numeri straordinari per questa nuovissima versione, interamente italiana, della più celebre commedia musicale degli anni 2000, che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli Abba. Il successo al Sistina è firmato da Massimo Romeo Piparo, autore della regia e dell'adattamento.Nel ruolo dei protagonisti tre attori amatissimi dal grande pubblico e già affermati anche nel Musical, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Nel ruolo di Donna la bravissima Sabrina Marciano e in quello di Sofia (Sophie) la giovane promessa Eleonora Facchini.Da non leggereAccanto a loro anche Elisabetta Tulli e Laura Di Mauro nei ruoli delle scatenate amiche del cuore di Donna, rispettivamente Rosie e Tanya, Jacopo Sarno alias Sky, un cast di oltre 30 artisti e l Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello.