Al via il Comic-Con a San Diego, i 50 anni del grande evento pop

San Diego, 19 lug. (askanews) - Supereroi, fumetti, serie tv, cinema, cartoni animati: a San Diego è cominciato il Comi-Con il più grande evento dedicato alla cultura pop che quest'anno compie 50 anni."È bellissimo che duri da così tanto tempo. E adesso è ancora un evento fresco che continua a crescere. Il rispetto per questa cultura continua a crescere. Sta diventando sempre più mainstream ma ancora quelle qualità uniche che attirano le persone dall'inizio" dice una ragazza vestita da Capitan America.Fra la solita carica di cosplayer, il Comic Con è l'occasione per grandi annunci, anteprime e trailer, come quello del sequel di Top Gun, ambientato proprio a San Diego e presentato a sorpresa da Tom Cruise in persona sul palco del Comic Con.