Al via il "Vita ce n'è World Tour", trionfo per Ramazzotti

Monaco di Baviera, 18 feb. (askanews) - Cronaca di un trionfo annunciato. È partito da Monaco di Baviera, in Germania, con un doppio sold out il Vita ce n'è world tour di Eros Ramazzotti. Con 81 tappe già annunciate in 32 paesi del mondo e 400mila biglietti già venduti è uno degli appuntamenti live da non perdere.A pochi mesi dall'uscita del nuovo album "Vita ce n'è", Ramazzotti torna con una nuova grandiosa avventura per festeggiare 35 anni di carriera.Una produzione internazionale, un allestimento innovativo, che girerà il mondo con una band incredibile, spettacolari coreografie di luci con innovative tecnologie e tanto altro tutto da scoprire. Trenta i brani in scaletta, dai grandi successi della storia di Ramazzotti come Musica è Più bella cosa, Dove c'è musica, Adesso tu, ai brani più recenti.Lo show si apre sulle note di Vita ce n'è con l'immagine dell'albero della vita, la stessa che Eros ha scelto di tatuarsi sul braccio per portar sempre con sé la sua famiglia.