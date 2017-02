Ale Quale Show, il primo late show fatto per il web

Milano (askanews) - Dal palco di Zelig alla rete. Il comico pugliese Ale Baldi sbarca sul web con il format Ale Quale Show, in onda ogni venerdì sul profilo Facebook e su tutti i suoi social che si ispira ai famosi late show americani di David Letterman e Jimmy Fallon. Tutto nasce da una sera a casa sul divano."A un certo punto ho guardato il muro del salotto, ma non ve lo posso far vedere per non svelare i trucchi del mestiere, e mi sono detto: Perchè non posso farlo anche io?"Ale Baldi, live e non, duetta con i suoi ospiti in esilaranti sketch e domande a bruciapelo il tutto accompagnato da una strepitosa band dal vivo e il calore del pubblico assolutamente virtuali realizzati in post produzione dallo stesso Baldi."Perchè sul web? Perchè in televisione nessuno lo ha voluto, perchè quegli ospiti? Perchè la maggior parte sono amici miei. Avrei voluto fare un programma con i non ospiti, quelli che mi hanno detto di no, quelli che non mi hanno filato di pezza e tutti quelli che hanno detto: sì dai vengo...Un approccio volutamente ironico e dissacrante anche nella scelta degli ospiti."Rocco, Rocco Siffredi, mi ha detto: Vengo, vengo... Ti prometto che vengo e se lo dice Rocco gli crediamo sulla parola. Da Budapest mi ha mandato un girato, non vi dico quando mia ha mandato la cartelle: video Rocco Siffredi..."Anche la penitenza del conduttore è rigorosamente nel segno dell'autoironia: dopo ogni idiozia è costretto a parlare nella "tazzacam". Una GoPro dentro ad una tazza da latte.