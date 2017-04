Alessandra Amoroso all'Arena di Verona, le immagini del concerto

Verona (askanews) - Alessandra Amoroso festeggia con un doppio concerto all'Arena di Verona oltre un anno di successi del progetto "Vivere a colori", il titolo del suo ultimo album. Una doppia festa in musica che la cantante ha dedicato ai fan e al pubblico che la segue da 9 anni. È il gran finale del tour in 15 palasport che lo scorso autunno ha totalizzato più di 90mila spettatori e che viene riproposto da Alessandra in chiave nuova: la cantante si esibisce su un palco da 400 metri quadri con gli 8 componenti della band e per la prima volta con un corpo di ballo di 11 danzatori diretto da Veronica Peparini che coinvolge l'artista anche nella danza.