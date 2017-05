Alex Britti: "L'amore, una chitarra e i live: così faccio gol"

Roma, (askanews) - La parte più solare dell'amore, benzina per scacciare via la depressione; l'amore come passione per una donna, o per il cibo, o per la musica. Alex Britti sintetizza così il suo nuovo lavoro: un album con sette tracce inedite dal titolo "In nome dell'amore - volume 2", naturale continuazione del volume 1, in cui l'artista romano presenta il lato più oscuro dell'amore."Ho voluto presentare due stati d'animo staccati, netti, tra di loro, con le sfaccettature dell'amore. L'amore può essere più introverso, più profondo e più riflessivo e l'ho trattato nel volume 1, parlando anche di argomenti più drammatici. Per poi andare a riscoprire la parte dell'amore più bella. Con il volume 1 ho cercato di segnalare attenzione, perché l'amore non è solo rose e fiori, ma è una cosa più complessa".Britti si mette in gioco evidenziando la continua ricerca musicale e dove i brani spaziano dal blues alla Bublè al rock'n' roll alla Chuck Berry, da un abbraccio alla chitarra classica al jazz. Gli arrangiamenti invece sono un intercalare tra minimal e uso di una sezione fiati accompagnati da cori che da sempre caratterizzano i brani di Alex."Amore nel senso del significato più profondo della parola. Anche la mia passione per la chitarra è amore, la passione per una donna, la passione che ho per il cibo. È benzina, è quello che ti fa venire la voglia di fare le cose, è quello che scaccia via la depressione. L'amore fa bene, ha sempre fatto bene".L'uscita dell'album, il 5 maggio, segna l'inizio di un nuovo percorso, suggellato dai live. "Faccio il lavoro che amo, e torna l'amore. A volte mi faccio dei programmi che non riesco spesso a rispettare. Mi piace suonare, il momento della tournée è il momento più figo del lavoro, perché stai sul palco, stai a contatto con il pubblico vero, quello che viene a sentirti nei concerti. Quello è il momento in cui faccio gol".