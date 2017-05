Alex Britti: "Vi racconto il lato più brillante dell'amore"

Roma, (askanews) - La parte più solare dell'amore, benzina per scacciare via la depressione; l'amore come passione per una donna, o per il cibo, o per la musica. Alex Britti sintetizza così il suo nuovo lavoro: un album con sette tracce inedite dal titolo "In nome dell'amore - volume 2", naturale continuazione del volume 1, in cui l'artista romano presenta il lato più oscuro dell'amore. "Dopo aver dato quella introduzione più scura, più intima del volume 1, adesso ho voluto fare l'altra parte della medaglia, il lato più brillante della luna".Britti si mette in gioco evidenziando la continua ricerca musicale e dove i brani spaziano dal blues alla Bublè al rock'n' roll alla Chuck Berry, da un abbraccio alla chitarra classica al jazz. Gli arrangiamenti invece sono un intercalare tra minimal e uso di una sezione fiati accompagnati da cori che da sempre caratterizzano i brani di Alex."Anche la mia passione per la chitarra è amore, la passione per una donna è amore, la passione che ho io per il cibo è amore, è benzina, è quello che ti fa venir voglia di fare le cose, che scaccia la depressione"."Io sono un artigiano della musica - prosegue - non sono una catena di montaggio. Sono un musicista e non un personaggio e i dischi me li faccio con calma, da solo. Mi piace saltare da una sonorità all'altra, lasciando sempre qualcosa di estremamente riconoscibile. Devi sempre sapermi riconoscere, anche lo stile".E sul live, Britti dice: "Il momento che parto in tournée è il momento più figo del mio lavoro, perché stai sempre in giro, stai a contatto con il pubblico vero, che è quello che viene ai concerti. È quello il mio pubblico e in quel momento faccio gol, sto sul palco, suono canto e mi emoziono con il pubblico". "Farò un bel tour in tutta Italia, ma le date di Roma saranno diverse perché finalmente dopo tanti anni abbiamo deciso di fare qualcosa insieme con Max Gazzè e faremo un concerto insieme".