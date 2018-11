All'asta i pigiami di seta e gli oggetti cult di Hugh Hefner

Los Angeles, (askanews) - Pantofole, cappelli, gemelli con l'inconfondibile marchio dei coniglietti, la sua macchina da scrivere con cui avrebbe scritto il primo numero della rivista che lo rese famoso e i mitici pigiami di seta. Gadget e cimeli di ogni tipo, appartenenti al fondatore di Playboy e icona hollywoodiana Hugh Hefner, vanno all'asta a Los Angeles. Oggetti che Hefner acquistò nel corso dei decenni, come un jukebox Wurlitzer d'epoca, un gioco da tavolo Monopoli del 1974, mobili e arredi della sua famosa villa, la Playboy Mansion, giacche e altri capi di lusso, per non parlare della prima edizione del "Grande Gatsby" di F. Scott Fitzgerald.Hefner è morto nel settembre 2017 all'età di 91 anni. Tutti i proventi dell'asta andranno a beneficio della Hugh M. Hefner Foundation.