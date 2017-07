Ambra Angiolini premiata ai CinéCiak d'Oro di Riccione

Riccione (askanews) - Ambra Angiolini eletta Best Comedian femminile dell'anno alla Sesta edizione dei "CinéCiak d Oro", i premi alla commedia della rivista CIAK, per la sua interpretazione di Dora nella commedia sentimentale "La verità, vi spiego, sull'amore" di Max Croci. La premiazione è avvenuta durante l'evento "Ciné - Giornate estive di Cinema" a Riccione, dove Ambra, nel pieno del gossip estivo per la sua presunta storia con l'allenatore della Juve Massimilano Allegri, ha parlato di quanto il 2017 stia andando bene per la sua carriera."Se la vedi nella chiave più positiva va sempre bene anche quando non arrivano i premi perché si lavora quando arrivano hai possibilità di fare bel respiro con tutto il cast, di festeggiare, ma finché c'è lavoro va bene comunque".Il prossimo progetto è il film "Terapia di coppia per amanti". "È un film tratto dal libro di Diego de Silva ed è una commedia scritta in modo molto intelligente, il pretesto di far entrare due amanti in terapia è rimettere in discussione nella vita di ognuno di noi i ruoli: e dove sta l'amore? L'analista vivrà di nuova vita perché secondo me dopo il film molti amanti andranno in terapia".