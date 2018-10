Anema e core: connubuio tra Francesco De Gregori e Mimmo Paladino

Milano (askanews) - Solo 99 copie di un disco che è un'opera d'arte: Mimmo Paladino e Francesco De Gregori hanno lavorato insieme per la prima volta. Il risultato è una xilografia originale di Mimmo Paladino unita ad un vinile 10" con due versioni (acustica ed orchestrale) di una delle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi, "Anema e core", reinterpretata per l'occasione da Francesco De Gregori e da sua moglie Chicca e registrata a Bath nei Real World Studios di Peter Gabriel."Questo nostro lavoro ha la pretesa di arrivare a un consumatore, o un collezionista o un amante dell'arte, ma comunque è qualcosa che passa dalle nostre mani e va fisicamente a finire nelle mani di un altro".Le voci di Chicca e Francesco che giocano per la prima volta con la musicalità della lingua napoletana, raccontano in una canzone senza tempo il respiro e la passione dell'amore."Fatemi dire due parole sul coraggio mio e di Chicca. La canzone napoletana è il punto d'arrivo più desiderabile per chi canta. Ho studiato un po' ho chiesto a tutti gli amici napoletani la pronuncia delle parole non siamo arrivati al 100%, ma i napoletani che la ascolteranno ci perdoneranno per la loro cortesia e ameranno la nostra versione".De Gregori appassionato collezionista d'arte, da tempo lavora su sconfinamenti tra i due mondi."È un esperimento che nessuno ha mai fatto prima e credo che sperimentare faccia bene a tutti e due e faccia bene sia al mondo dell'arte che a quello della musica, che io mi ostino a definire arte anche quella".La xilografia è stata realizzata nella storica stamperia dei Fratelli Bulla a Roma e sarà venduta in esclusiva sui siti Ibs.It e Lafeltrinelli.it. A novembre uscirà una versione commerciale in 500 copie.