Arianna nel video di Will.i.am "Mona Lisa Smile"

Milano (askanews) - Un video tributo all'arte rinascimentale che prende forma e movimento grazie al genio di Will.i.am. Nella versione italiana del video "Mona Lisa Smile" l'eclettico musicista ha voluto che a interpretare la Gioconda fosse un'italiana. Arianna racconta come è nato questo incredibile video."Nasce durante un pranzo alcuni anni fa, Will.i.am. ha detto ho scritto una canzone "Mona Lisa Smile" che parla di una fantomatica fidanzata e siccome ero italiana e lui voleva fare una versione italiana con una monna Lisa italiana con le parole in italiano".Nel video Will.i.am. duetta con Arianna immedesimandosi nei protagonisti di alcune delle opere più famose del museo del Louvre, per promuovere la canzone e riportare l'attenzione del grande pubblico su questi pezzi d'arte intramontabili. Ma per l'artista italiana interpretare l'enigmatica Gioconda è stato un'esperienza unica."Lei ha un sorriso che sembra nascondere qualcosa, in realtà ho scoperto cosa stava nascondendo. La tesi più accreditata è che fosse incinta, e quindi aveva questo sorriso compiaciuto e felice ma che non poteva rivelare troppo. E anche io in quel momento ero incinta di pochi mesi e quando ho letto questa cosa su internet mi sono emozionata tantissimo e mi sentivo ancora più monna Lisa".Arianna che ha debuttato appena quattordicenne come cantante Disney fino ad arrivare a cantare per Papa Giovanni Paolo II e Hillary Clinton, ora sta lavorando a un singolo da solista in inglese, con un sogno nel cassetto."Il progetto e il sogno per tutti gli artisti italiani Sanremo, che è un punto fisso. Il sogno è tornare a Sanremo".Per il momento sorride come monna Lisa ai suoi successi.