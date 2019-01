Arisa torna a Sanremo in gara con "Mi sento bene"

Milano, 31 gen. (askanews) - Ha trionfato sul palco dell'Ariston come cantante, è stata una discussa conduttrice del Festival della canzone e ora Arisa torna in gara a Sanremo con "Mi sento bene"."Per me rappresenta la possibilità di dare luce a un progetto, che cambia ancora una volta la mia vita.Arisa nel duetto si esibirà con Tony Hadley, ex voce degli Spandau Ballet, con la coreografia dei Kataklò. "Vado a Sanremo con una canzone che rappresenta il riassunto del lavoro di questi anni, ne sono passati esattamente 10 e mi auguro che arrivi a più persone possibile, perchè dobbiamo essere molto orgogliosi di Sanremo che abbiamo solo noi, ed è la manifestazione italiana che dà più lustro ai progetti musicali italiani".L'8 febbraio esce "Una nuova Rosalba in città", il nuovo album di Arisa, il primo pubblicato con Sugar, che arriva al termine di un inteso anno di lavoro."La nuova Rosalba in città" in questo momento ha quello che ha sempre desiderato: ritornare a casa e trovare l'amore, ho sempre desiderato questa cosa e per vari motivi non l'ho avuto fino in fondo, forse perchè cercavo nello scaffale sbagliato, poi ho fatto una cosa nuova a cui non avevo pensato: avere degli animali. Sono la risorsa d'amore che possiamo trovare nella vita, vanno al di là del tempo tempo e dello spazio delle mode e ti amano per quella che sei e ti amano se tu li ami".Dopo il Festival, Arisa sarà impegnata in un instore tour per incontrare i fan in tutta Italia.