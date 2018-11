Arriva "Aquaman", il film con Jason Momoa supereroe di Atlantide

Roma, (askanews) - Un'avventura nel mondo sottomarino dei sette mari, alla scoperta delle origini del mezzo-umano, mezzo atlantideo Arthur Curry che sarà costretto ad affrontare chi è veramente e a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato, un re.Arriva al cinema "Aquaman" di cui è stato diffuso il final trailer online, del regista James Wan e con protagonista Jason Momoa, il Khal Drogo de "Il trono di spade" e già Aquaman in "Justice League"Nel cast, tra gli altri, ci sono Amber Heard nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman, Willem Dafoe in quelli di Vulko, consigliere al trono di Atlantide e Nicole Kidman che interpreta la mamma di Arthur, Atlanna.Il film basato sul personaggio della DC Comics che ha origine dal mitico regno di Atlantide, arriverà al cinema il primo gennaio 2019 distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.