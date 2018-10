Arriva "Hybrid", album di Ciampi: 'Ho creato l'hip pop sinfonico'

Roma, (askanews) - Esce "Hybrid", il terzo lavoro di Gabriele Ciampi, compositore e direttore d'orchestra amato dagli Obama, unico italiano ad aver suonato alla Casa Bianca invitato da Michelle e unico italiano in giuria Grammy Award.Il compositore spiega: "È qualcosa di diverso, è un'evoluzione sotto tutti i punti di vista, perché dal lato compositivo con "Hybrid" ho voluto unire dei diversi stili, influenze da altri generi, primo fra tutti hip pop tipico degli anni Novanta. È qualcosa che ho studiato, perché non è nel mio sangue e ho trovato interessante. C'era veramente un segnale di cambiamento, di protesta. Con il brano Hybdrid che è il primo dell'album ho voluto provare questo esperimento tra la base classica sinfonica e il beat it pop, creando una sorta di hip pop sinfonico. Sono soddisfatto del risultato finale".Ci sono 3-4 tracce diverse dal mio stile tradizionale, tutto l'album è orientato verso il sound-track, la musica da film, musica per immagini, con un linguaggio minimale"."Un esperimento sicuramente rischioso, ma sono contento di averlo fatto".L'album esce in tutto il mondo il 26 ottobre (con etichetta Universal), il 24 ottobre ci sarà lo show case in anteprima a Los Angeles, il 4 dicembre a Milano e il primo gennaio a Roma.Un progetto tutto al femminile: "Questo progetto Hybrid è stato concepito un po' al femminile, tute le mie collaboratrici sono tutte donne. È un omaggio alla creatività femminile".