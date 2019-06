Roma, 28 giu. (askanews) - Dopo il successo in tutto il mondo per la prima volta arriva in Italia "Disney On Ice: Frozen, Il regno di ghiaccio", lo show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i tempi.Lo spettacolo, (presentato da Applauso in collaborazione con The Base), sarà a Roma al Palazzo dello Sport dal 16 al 19 gennaio 2020 e al Mediolanum Forum di Assago dal 23 al 26 gennaio.Sedici repliche per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney.Il film, vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll, la aiuteranno lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali come "All alba sorgerò", "Facciamo Un Pupazzo Insieme" e "Un Problemino Da Sistemare"."Durante gli anni delle nostre produzioni Disney On Ice, Feld Entertainment non ha mai avuto una storia del genere - ha spiegato la produttrice Nicole Feld -Disney Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà infatti a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di primo ordine".