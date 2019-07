Arriva "Maleficent 2", Angelina Jolie sfida Michelle Pfeiffer

Roma, 9 lug. (askanews) - "Maleficent" è tornata. Arriverà nelle sale il 17 ottobre il nuovo film Disney live action "Maleficent - Signora del Male", diretto da Joachim R nning e interpretato da Angelina Jolie ed Elle Fanning di cui è stato diffuso il trailer. E si vede la bella e cattiva Malefica sfidare la new entry Michelle Pfeiffer.Dopo il film del 2014 diretto da Robert Stromberg il nuovo lungometraggio continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere il bosco e le creature magiche che lo abitano.Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c è ancora dell astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.Nel film, oltre tornare alcuni membri del cast del precedente "Maleficent", tra cui Sam Riley nel ruolo di Fosco, Imelda Staunton nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno Temple nel ruolo della fatina Verdelia e Lesley Manville nel ruolo della fatina Fiorina, ci sono inoltre Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein e Robert Lindsay, mentre Harris Dickinson interpreta il Principe Filippo.