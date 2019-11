Arriva l'ultima stagione di "Le regole del delitto perfetto"

Roma 26 nov. (askanews) - La clip in anteprima esclusiva dell'ultima stagione de "Le regole del delitto perfetto 6", in onda dal 27 novembre su Fox alle 21.50. Scritta da Shonda Rhimes e interpretata dal premio Oscar Viola Davis, è stata una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Misteri, drammi del passato, segreti e ricatti avranno una conclusione e nei quindici episodi della sesta stagione della serie tutti gli interrogativi avranno una risposta. "Le regole del delitto perfetto" è stata nominata due volte ai Golden Globes e ha vinto un Emmy Award per la miglior attrice protagonista in una serie drammatica, Viola Davis.